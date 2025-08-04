Bolu'da Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'da Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Bolu\'da Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı
04.08.2025 18:01
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Bolu'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bina içinde çalışma yapan itfaiye erleri, apartmanda mahsur kalan çocuğu ve kadını oksijen maskesi takarak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Ekipler, dairede yangın esnasında kimsenin bulunmadığını belirledi.

Kaynak: AA

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