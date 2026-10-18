Bolu'da Yedigöller yolu 3 saatlik çalışmayla açıldı, kış lastiği olmayan geçemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bolu'da Yedigöller yolu 3 saatlik çalışmayla açıldı, kış lastiği olmayan geçemiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da Yedigöller yolu 3 saatlik çalışmayla açıldı, kış lastiği olmayan geçemiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Yedigöller Milli Parkı yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Yalnızca kış lastiği bulunan araçların geçişine izin verilirken, yola giremeyen tatilciler yol kenarında kartopu oynadı.

BOLU'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Yedigöller Milli Parkı yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmezken, Yedigöller'e gidemeyen vatandaşlar, yol kenarında kar topu oynadı.

Yedigöller Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle yolda buzlanma da oluştu. Jandarma ekipleri, milli park yolunun Yeniköy mevkisinde tatilcilerin geçişine izin vermedi. Yol, kar küreme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Yola giremeyen tatilciler, araçlarını yol kenarına çekerek kar yağışının keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren tatilciler, fotoğraf çekip kartopu oynadı.

'YEDİGÖLLER'E GİDEMEDİK AMA KAR GÖREBİLDİK'

Sakarya'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Yedigöller Milli Parkı'na gelen Mustafa Çevik, "Yedigöller için buraya geldik ama maalesef kapalıymış. Yoğun kar nedeniyle yolun kapalı olduğuna dair haberlerde bir bilgi yoktu. O kadar araştırma yaptık. Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 15 Kasım'dan sonra başladığını dikkate alarak, henüz lastiklerimizi değiştirmemiştik. Hata yapmışız. Arkadaşım ve oğlumla hep beraber geldik. Çok uzun yoldan geldiğimiz için en azından bu şekilde bir alternatif oldu. Yedigöller'e gidemedik ama kar görebildik" dedi. Karayolu ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden açıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında yalnızca kış lastiği bulunan araçların milli park yolunda ilerlemesine izin verildi.

Kaynak: DHA
Hava DurumuGüncelYaşamBoluDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:16:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu'da Yedigöller yolu 3 saatlik çalışmayla açıldı, kış lastiği olmayan geçemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei