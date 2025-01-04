D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Bolu Dağı geçişinde sisten dolayı yavaş ilerledi. Bölgede ayrıca aralıklarla yağmur etkili oluyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Son Dakika
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