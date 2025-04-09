Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler uyarılıyor.

09.04.2025 10:09
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Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metre

BOLU - Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı başladı. Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu'nun yükseklerinde dün kar yağışı başladı. TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor.

Kaynak: İHA

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