Bolu Dağı'nda Kartpostallık Manzara

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Bolu Dağı'nda kartpostallık kar manzarası

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından açan güneş, Bolu Dağı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Karın ardından güneşin açmasıyla birlikte, dağın yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluştu. Karayolları ekipleri ise yol üzerinde tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havadan dron ile görüntülenen manzara dikkat çekerken, bazı sürücüler bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf da çekti.