Bolu Dağı\'nda Sağanak Trafiği Olumsuz Etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Güzergahta zaman zaman etkisini gösteren sağanak ve sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.
Yetkililer, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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