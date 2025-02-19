Bolu Dağı'nda Sis: Görüş Mesafesi 30 Metre

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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metre

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini yitirdiği ve sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler ışıklı tabelalarla takip mesafelerini korumaları noktasında uyarılıyor.