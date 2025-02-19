Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metre
BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini yitirdiği ve sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler ışıklı tabelalarla takip mesafelerini korumaları noktasında uyarılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis: Görüş Mesafesi 30 Metre - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?