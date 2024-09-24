Bolu Dağı\'nda Sis Uyarısı

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

Bölgede Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.

Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.