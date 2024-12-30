Bolu Dağlarında Eşsiz Kış Manzarası

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Bolu'nun dağlarında eşsiz manzarası böyle görüntülendi

BOLU - Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliği giyen Bolu'nun yüksek kesimlerindeki çam ağaçları havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı manzara görenleri mest etti.

Bolu'da geçtiğimiz hafta yüksek rakımlı mevkilerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Mengen ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Karlar içerisinde kalan çam ağaçları havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde çam ağaçlarının üzerindeki karlar görenleri mest etti. Ayrıca Mengen ilçesinin saklı cenneti olarak bilinen Geyik Gölü'nün eşsiz manzarası görüntülendi. Hava sıcaklıklarının bölgede düşmesiyle Geyik Gölü dondu.