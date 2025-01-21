Bolu'daki Yangın İçin İnceleme Başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.