Bolu Fen Lisesi'nde Lalin Doğan anısına etkinlik odası doğum gününde açıldı - Son Dakika
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Bolu Fen Lisesi'nde Lalin Doğan anısına etkinlik odası doğum gününde açıldı

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Bolu Fen Lisesi\'nde Lalin Doğan anısına etkinlik odası doğum gününde açıldı
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Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında annesiyle hayatını kaybeden Lalin Doğan anısına Bolu Fen Lisesi'nde yaptırılan etkinlik odası, doğum gününde açıldı. Açılışta babası Rıfat Doğan ve teyzesi İrem Yaman Acardağ gözyaşlarına hakim olamadı.

BOLU'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında annesi Ceren Yaman Doğan ile birlikte hayatını kaybeden Lalin Doğan (16) anısına, öğrenim gördüğü Bolu Fen Lisesi'nde yaptırılan etkinlik odasının açılışı gerçekleştirildi. Programda Lalin Doğan'ın babası Rıfat Doğan ve teyzesi İrem Yaman Acardağ gözyaşlarına hakim olamadı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece saatlerinde çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında, sömestir tatili için otele giden Ceren Yaman Doğan ile kızı Lalin Doğan da yaşamını yitirdi.

Bolu Gazel Folklor Spor Kulübü üyeleri tarafından Lalin Doğan'ın öğrenim gördüğü Bolu Fen Lisesi'ne etkinlik odası yaptırıldı. Bugün, Lalin Doğan'ın doğum gününde, etkinlik odasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Fen Lisesi Müdürü Yücel Yüksel, Lalin Doğan'ın babası Rıfat Doğan, teyzesi İrem Yaman Acardağ, Gazel Folklor Spor Kulübü Başkanı Sıdıka Kilitci ile folklor kulübünün üyeleri katıldı.

'AMACIMIZ, LALİN'İN İSMİNİ YAŞATMAK'

Bolu Fen Lisesi Müdürü Yücel Yüksel, "Öğrencilerimizin bundan sonra hem böyle sohbet amaçlı hem ders çalışabilecekleri hem de müzik anlamında çalışabilecekleri bir alanı okulumuza kazandırıyoruz. Aslında burada en büyük amacımız, tek amacımız Lalin'in ismini yaşatmak. Okulumuzda bundan sonra okulumuz var olduğu sürece de bu isim burada yaşayacak" dedi.

Lalin Doğan'ın babası Rıfat Doğan, "Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beni bu konuda yalnız bırakmayarak, destekleyerek katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Lalin'in böyle bir yere adının verilmesine çok mutlu oldum" diye konuştu.

Teyzesi İrem Yaman Acardağ ise Lalin'in isminin yaşatılmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu okulda Lalin sadece ders görmedi, arkadaşlarıyla vakit geçirmedi. Bu okulun sıralarında hayaller kurdu. Belki de en büyük hayallerinden biri de 18 yaşına geldiği zaman nasıl bir yerde ne okuyacağı ne halde olacağıydı. Bu okulun, şu anda hem gazel ekibi hem okul aile birliği hem sevgili okulumuzun bize bu şekilde bir alan sağlıyor olması, Lalin'imi yaşatıyor olmanız bizim için çok değerli. Ama en büyük benim için güzel olan noktaysa Lalin nasıl bu okulda hayaller kurduysa şimdi onun izinden ilerleyecek, bu okulda okuyacak" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından odaya giren Rıfat Doğan ile İrem Yaman Acardağ, duvarda asılı Lalin Doğan'ın fotoğrafını görünce birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA
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