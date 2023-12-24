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Bolu geçişinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Bolu geçişinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2023 - 13:12,
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Bolu geçişinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor

BOLU - Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetre oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor. Kar örtüsü bulunmayan yolda ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.

Ayrıca Gerede- Karabük bağlantı yolunda da yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle sürücüler bölgede dikkatli şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri ise yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu geçişinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu geçişinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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