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Bolu geçişinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor

BOLU - Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetre oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor. Kar örtüsü bulunmayan yolda ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.

Ayrıca Gerede- Karabük bağlantı yolunda da yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle sürücüler bölgede dikkatli şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri ise yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.