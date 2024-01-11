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Bolu Gölcük Tabiat Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı Karla Kaplandı

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölün büyük kısmı buz tuttu. Tabiat parkını çevreleyen karla kaplı çam ormanları güzel manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaşan Gölcük'te hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü ve gölün büyük kısmı buz tuttu.

11.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:39
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BOLU'daki Gölcük Tabiat Parkı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölün büyük kısmı buz tuttu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, 2 gündür etkili olan yağışın ardından karla kaplandı. Tabiat parkını çevreleyen karla kaplı çam ormanları güzel manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük'te kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü tabiat parkındaki gölün büyük kısmı buz tuttu.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı Karla Kaplandı
Kaynak: DHA
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