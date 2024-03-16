Bolu Mudurnu\'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde yaşanan sorunları ele aldı

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı. Güven, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek çalışma yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. İstanbul'un dünya çapında popüler olan dizilerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Güven, bu çalışmaların sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da devam edeceğini ifade etti.