Bolu Mudurnu'da çıkan yangında tavuk çiftliğinde zarar meydana geldi - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da çıkan yangında tavuk çiftliğinde zarar meydana geldi

Bolu Mudurnu\'da çıkan yangında tavuk çiftliğinde zarar meydana geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Mangırlar köyünde Salih Çetin'e ait tavuk çiftliğinde çıkan yangında, kazan dairesi ve traktör kullanılamaz hale geldi. Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

21.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:39
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında, kazan dairesi ve traktör zarar gördü.

Mangırlar köyünde Salih Çetin'e ait çiftliğin kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında kazan dairesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da çıkan yangında tavuk çiftliğinde zarar meydana geldi - Son Dakika
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