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Bolu'ya lapa lapa kar yağıyor - Son Dakika
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Bolu'ya lapa lapa kar yağıyor

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde birden bastıran lapa lapa kar yağışı nedeniyle İzzet Baysal Caddesi beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşlar kar yağışından memnun olduklarını belirtiyor.

Bolu\'ya lapa lapa kar yağıyor
10.01.2024 - 23:44,
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Bolu'ya lapa lapa kar yağıyor

BOLU - Bolu'da kar yağışı etkisini artırdı. Kent merkezinde yağan lapa lapa kar vatandaşları sevindirdi.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde birden bastıran lapa lapa kar yağışı nedeniyle İzzet Baysal Caddesi beyaz örtüyle kaplandı. Yolların kapanmaması için Bolu Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışmalarının sürdürüyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışının öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışını çok sevdiğini söyleyen Yasemin Güldemir, "Dün gece başlamıştı aslında. Ben bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum. Şuan da çok güzel bir görüntü var. Kar yağışını da çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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