Bolu\'ya yaklaşık 35 km uzaklıktaki Abant Gölü\'nde sağanak gece yerini kara bıraktı

Bolu'ya yaklaşık 35 km uzaklıktaki Abant Gölü'nde sağanak gece yerini kara bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı'nda dün etkili olan sağanak gece yerini kara bıraktı, bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonu milli parka gelen ziyaretçiler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta, dün gün boyu etkili olan sağanak gece yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek için milli parka gelenler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.
Kaynak: AA
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