Bony Socks'tan Mısır'a 100 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
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Bony Socks'tan Mısır'a 100 Milyon Dolar Yatırım

Bony Socks\'tan Mısır\'a 100 Milyon Dolar Yatırım
10.07.2025 22:37
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Bony Socks, Mısır'da 100 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı; 2.500 istihdam yaratılacak.

Türk şirketi Bony Socks ile Mısır şirketi El Sewedy Sanayi Kalkınma, 70 ila 100 milyon dolar arasında yatırım anlaşması imzaladı.

İmza törenine Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Yabancı Yatırımlar ve Serbest Bölgeler Genel İdaresi Başkanı Hüsam Hayba, El Sewedy Electric Grubu Başkanı Ahmed es-Sevedy ve Bony Socks firmasının sahibi Hasan Gülkaya ile ailesi katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Şen, Bony Socks'ın Mısır'a yatırımının her iki ülke açısından kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde yürütüldüğünü ve Türk firmalarının Mısır üzerinden dünya piyasalarında çeşitli sektörlerde daha rekabetçi olma ve bölgesel piyasalara girme avantajı elde ettiğini söyledi.

Türk firmalarının Mısır'a yalnızca istihdam değil aynı zamanda yenilik ve kapasite kazandırdığını vurgulayan Şen, Türk şirketlerinin Mısır'da ehliyetleri, kaliteleri ve hızlarıyla dikkat çektiğini söyleyerek bu özelliklerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Yabancı Yatırımlar ve Serbest Bölgeler Başkanı Hayba ve El Sewedy Elektrik Grubu Başkanı Ahmed es-Sewedy de Türk firmalarının Mısır'da kazan-kazan ilişkisi içerisinde yaptıkları yatırımları memnuniyetle karşıladıklarını ve bu durumun iki ülke arasında ekonomik ilişkilere büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Bony Socks şirketinin sahibi Hasan Gülkaya ise firmasının Türkiye'de Çerkezköy merkezli faaliyet gösterdiğini, 50 yıllık tecrübesiyle sektöründe lider olduğunu ve bu tecrübeyi Mısır'a da taşımak istediklerini söyledi.

Anlaşma kapsamında El Sewedy Şirketi, Bony Socks Şirketine 10 Ramazan Sanayi Bölgesi'nde yer tahsis edecek ve fabrika inşaatını üstlenecek.

Bu kapsamda 10 Ramazan Sanayi Bölgesi'nde 120 bin metrekarelik alanda kurulacak yüzde 100 Türk sermayeli Bony Socks çorap üretim tesisinin doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin 500 Mısırlıya istihdam sağlaması bekleniyor.

Arap ve Afrika dünyasının en büyük çorap üretim tesisi olacak bu yatırım, yüzde 100 Türk sermayeli olarak faaliyet gösterecek. Tesisin 1 yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bony Socks, Mısır'da ilk aşamada sadece Avrupa'ya ihracat yapmak üzere çorap üretimi tesisi kuracak, ikinci aşamada ise konfeksiyon alanına yönelecek. Şirket, aynı zamanda Mısır'da mağazalar zinciri kurmayı planlıyor.

Halihazırda Mısır'da birçok ünlü Türk firmasının çok sayıda mağazası bulunuyor ve bu mağazalar Mısır halkı tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bony Socks'tan Mısır'a 100 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

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