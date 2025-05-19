Bor ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Bor Şehir Stadyumu'nda devam edildi.
Programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, jimnastik, boks ve okçuluk gösterileri sundu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Serkan Baran tarafından verildi.
Son Dakika › Güncel › Bor'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika
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