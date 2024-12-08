Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah Namazı Buluşmaları"nda zulüm altındaki Müslümanlar ve mazlumlar için dua edildi.
Yahya Efendi Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Sabah namazının kılınmasının ardından zulüm altındaki mazlumlar için dua edildi.
Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › Bor'da Sabah Namazı Buluşmaları - Son Dakika
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