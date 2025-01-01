Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve ailelerle yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.
Programın ardından cemaate çorba edildi.
Son Dakika › Güncel › Bor'da Yeni Yıl Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
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