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Boraboy Gölü'nde kartpostallık manzaralar - Son Dakika
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Boraboy Gölü'nde kartpostallık manzaralar

Amasya'nın doğal güzelliğiyle ünlü Boraboy Gölü'nün etrafı yağan karla beyaza büründü. Gölün kıyısında gezinti yapanlar, göl ve çevresinin havadan dron ile çekilen görüntülerini paylaştı.

Boraboy Gölü\'nde kartpostallık manzaralar
17.12.2023 - 19:49,
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Boraboy Gölü'nde yağan karla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

AMASYA - Amasya'nın doğal güzelliğiyle ünlü Boraboy Gölü'nün etrafı yağan karla beyaza büründü. Kartpostallık manzara havadan dron ile görüntülendi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünde bulunan gölün etrafındaki kar kalınlığı gün boyunca süren yağışın ardından 20 santimetreye ulaştı. Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nı çevreleyen ağaçlar, göl etrafındaki yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı. Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı ziyaretçiler kaldıkları bungalovlarda karın keyfini çıkardı. Göl ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

Gölün kıyısında gezinti yapan Emre Pamuk, "Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Boraboy Gölü Tabiat Parkı bu kış yine muhteşem. Doğa tutkunlarına bu güzelliği görmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Şehrin en yüksek dağı Akdağ'ın eteklerinde bulunan köylerde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA
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Boraboy, Taşova, Amasya, kar, Son Dakika

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