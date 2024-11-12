Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması Başladı - Son Dakika
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Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması Başladı

Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması Başladı

Jandarma'nın düzenlediği uluslararası Boran-6 yarışmasında 18 ülkeden 40 ekip yer alıyor.

12.11.2024 17:47
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Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış¸ Alanı'nda organize edilen müsabakayla, nişancılıkta farkındalığın sağlanması, mesleki kültürün oluşturulması, keskin nişancıların moral, motivasyon ve güvenlerinin artırılması, terörle mücadele harekatında edinilen tecrübeyi paylaşmak ve personelin kuruma aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 40 ekibin katıldığı 3 etaptan oluşan yarışın ilk gününde, "algı", "rehine" ve "tabanca" kategorilerinde atışlar yapıldı.

Ekiplerde birer gözcü ve nişancı yer aldı. Algı kategorisinde, atış öncesi gösterilen şekillerin 100 metre uzaklıkta bulunan levhadaki şekillerle eşleştirip isabetli atış yapılması, rehine kategorisinde, rehine alan bir zanlının kafa ve kol kısımlarının işaretlenen bölümlerine 150 metreden ateş edilmesi ve tabaca kategorisinde de 15-25 metreden belirlenen noktaların vurulması istendi.

İstenilen noktalara isabete göre puanlamanın yapıldığı yarışlarda, 4 hakem, 34 yerli ve yabancı gözlemci yer aldı.

Savunma sanayisi firmaları da alana kurdukları stantlarda geliştirdikleri ürünleri sergiledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve verdiği pozla viral olan milli sporcu Yusuf Dikeç de yarışları izledi, tabancayla ateş etti.

Dikeç, gazetecilere, organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güçlü devlet ve millet olmanın güçlü ordudan geçtiğini, savunma sanayisinin milli ve bağımsız olması gerektiğini ifade eden Dikeç, Türkiye'nin ürettiği silahların tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Dikeç, organizasyonun her yıl devam etmesini istediklerini belirterek, "Kurumun bir parçası olarak emekli olsam da Jandarma teşkilatının böyle bir organizasyonu yapması bizleri çok mutlu ediyor. Bu organizasyonu gördükçe ve yaşadıkça mutlu oluyoruz." dedi.

17 Kasım'da sona erecek müsabaka kapsamında sızma, gözetleme ve hedef bulma, gece atışı, özel operasyon, beşik hedef, mesafe, zayıf el ile anahtar deliği yarışları yapılacak.???????

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Jandarma, Jandarma, Komando, Güncel, Spor, Son Dakika

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