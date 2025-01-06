Borçka'da Hamsi Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Borçka'da Hamsi Şenliği Coşkusu

Geniş Video İzle

Borçka Anadolu Lisesi, hamsi şenliği ile öğrencilerin motivasyonunu artırdı ve kaynaşmayı sağladı.

06.01.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde hamsi şenliği

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, öğretmen, veli ve öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Hamsi Şenliği büyük beğeni topladı.

Borçka Anadolu lisesi okul yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 250 kilogram hamsi veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından temizlendikten sonra ızgara ve tavalarda özenle pişirildi. Katılımcılara ekmek arası hamsi ve helva ikram edilerek Karadeniz mutfağının lezzetleri sunuldu.

Şenlikte öğrenciler, şarkılar ve türküler eşliğinde horon oynayıp düzenlenen çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca oluşan coşku dolu atmosfer, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Borçka Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uğur Murat Özmen, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, şenliğin öğrencilerin sınav öncesi moral bulması ve dayanışmanın artırılması için düzenlendiğini belirtti. Özmen, "Hamsi şenliğinin ikincisini düzenliyoruz. Amacımız bu etkinliği her yıl yaparak geleneksel hale getirmek. Öğrencilerimizin sınav öncesi motivasyonlarını artırmayı ve velilerle öğretmenler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün havanın da güzel olmasıyla etkinliğimizi düzenledik. Yaklaşık 250 kilogram hamsi temizlenip pişirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Öğrenciler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, şenliğin sınav öncesi kendilerine büyük moral verdiğini ifade ettiler. Öğrencilerden Nazlıcan Zeynep Bayrak, "Hamsi şenliği sayesinde arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle kaynaşıyoruz. Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" derken, Kerem Anıl Kalyoncu ise "Hamsi şenliği çok iyi geldi. Hamsilerin tadı harika, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Veliler de şenliğin organizasyonunda yer alarak etkinliğe destek verdi. Sabah saatlerinden itibaren hamsilerin temizlenmesine katkıda bulunan bir veli, "Çocuklarımızın böyle güzel bir etkinlikle buluşmasından dolayı çok mutluyuz. Hep birlikte keyifli bir gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Borçka\'da Hamsi Şenliği Coşkusu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Etkinlikler, Gastronomi, Güncel, Borçka, Artvin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borçka'da Hamsi Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
14:08 Pervin Buldan’dan “Süreç nasıl gidiyor“ sorusuna tek cümlelik yanıt Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:36:37. #1.12#
SON DAKİKA: Borçka'da Hamsi Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.