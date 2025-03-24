Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Bornova'da Şehitlerimizin İsimlerini Yaşatmak İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz" - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Bornova'da Şehitlerimizin İsimlerini Yaşatmak İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz"

Bornova Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri için iftar düzenledi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler için ne yapılsa az. Bornova’da şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

24.03.2025 12:36  Güncelleme: 14:26
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri için iftar düzenledi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler için ne yapılsa az. Bornova'da şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, şehit ailelerini ve gazileri Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda ağırladı. İftar, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Erdem Çerçioğlu ve çok sayıda şehit ailesi ve gazi derneğinin katılımıyla gerçekleşti.

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, konuşmasında Bornova'da 117 gazi ve 68 şehit ailesi olduğunu belirterek, "Devletimiz ve milletimiz adına onlara minnettarız, haklarını ödeyemeyiz" dedi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Şahiner, Bornova'daki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin uyum içinde çalıştığını ifade etti.

"Sizler için ne yaparsak yapalım azdır"

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise şehitlerin ve gazilerin vatan için yaptığı fedakarlıkların asla unutulmayacağını belirterek, "Sizlerle bu akşam aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir onur. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler için ne yapılsa az. Bornova'da şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Eşki, Bornova'da şehitlerin adını yaşatmak için hayata geçirilen projelerden de bahsetti. Yaklaşık iki ay önce açılan KKTC Parkı'nda, Kıbrıs gazileri ve şehitlerinin yanı sıra KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ın adının yaşatıldığını belirtti. Ayrıca, yakın zamanda bir şehidin isminin bir parka verildiğini söyledi. Başkan Eşki, "İnşallah önümüzdeki yıl Ramazan ayında bir araya geldiğimizde, söz verdiğimiz dernek binalarını da teslim etmiş olacağız" diye ekledi.

"Bu sofrada birlik ve kardeşlik var"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Erdem Çerçioğlu, Belediye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinin önemine değinerek, "Bu sofrada bir araya gelmek sadece bir iftar değil, vatan sevgisinde, kadirşinaslıkta ve gönül birliğinde buluşmamızın göstergesidir" dedi. Çerçioğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin milletin en değerli emanetleri olduğunu vurgulayarak, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ekibine teşekkür etti.

Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi adına konuşan Mustafa Serbest de iftarın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Her zaman böyle birlik içinde olmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki: 'Bornova'da Şehitlerimizin İsimlerini Yaşatmak İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz' - Son Dakika

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