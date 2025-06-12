Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Çamdibi Esnafına Ziyaret: "Hep Birlikte Daha Düzenli Bir Sokaklar İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Çamdibi Esnafına Ziyaret: "Hep Birlikte Daha Düzenli Bir Sokaklar İçin Çalışıyoruz"

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12.06.2025 09:27  Güncelleme: 09:55
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Bornova Belediye Başkanı Eşki\'den Çamdibi Esnafına Ziyaret: "Hep Birlikte Daha Düzenli Bir Sokaklar İçin Çalışıyoruz"
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi esnafını ziyaret ederek hem sorunları dinledi hem de daha düzenli ve güvenli bir sokak düzeni için ortak hareket çağrısı yaptı.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, daha düzenli ve güvenli bir sokak düzeni için ortak hareket çağrısı yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en yoğun noktalarından biri Çamdibi'ndeki Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisi ve Kapalı Pazaryeri çevresindeki esnafı ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Başkan Eşki, esnafla sohbet ederek, hem hayırlı işler diledi hem de karşılaştıkları sorun ve önerileri dinledi. Ziyarete Zabıta Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Düzen ve güvenlik vurgusu

Özellikle pazaryerinin açık olduğu günlerde bölgede yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Başkan Eşki, "Buradaki yoğunluk hem yayalar hem de araçlar açısından ciddi bir trafik ve güvenlik meselesi yaratabiliyor. Bu nedenle yol ve kaldırım kullanımına özen göstermemiz çok önemli. Esnafımızla el birliğiyle hareket ederek, daha düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturabiliriz" dedi.

Katılımcı yönetim anlayışı sürdürülüyor

Vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmayı önemsediğini belirten Eşki, "Saha ziyaretleri bizim için yalnızca bir denetim değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışı ve çözüm üretmeyi güçlendiren bir araç. Talep ve önerilerinizi önemsiyor, bu şehri birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Çamdibi Esnafına Ziyaret: 'Hep Birlikte Daha Düzenli Bir Sokaklar İçin Çalışıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Çamdibi Esnafına Ziyaret: "Hep Birlikte Daha Düzenli Bir Sokaklar İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika
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