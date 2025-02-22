Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Geleneksel Spora Destek - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Geleneksel Spora Destek

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İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği’nin ödül töreni, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren isimler ödüllerini alırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, posta güvercini geleneğinin önemine vurgu yaptı.

22.02.2025 10:15  Güncelleme: 11:09
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(İZMİR) - İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin ödül töreni, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren isimler ödüllerini alırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, posta güvercini geleneğinin önemine vurgu yaptı.

İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin ödül töreni, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çamdibi'deki Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, derneğin çalışmalarına destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesi derneklere çok saygı duyuyorum. Erzincan'dan değerli kuşlarınızı saldık, buraya kadar yolculuklarını takip ettik. Bu süreç benim için unutulmaz bir anı oldu. Seneye yönetim kuruluyla beraber yeniden bu deneyimi yaşamak istiyoruz. Güvercinler insanlık tarihinde önemli bir yere sahip. Bu bağı sürdürmek büyük bir emek ve gönül işi. Bornova Belediyesi olarak sizlere desteğimiz sürecek."

İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Salih Akdemir ise, Bornova Belediyesi'nin sağladığı katkılardan dolayı Başkan Eşki'ye teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

1010 kilometrelik yolculuk

Ege Bölgesi'ndeki 3 derneğin katılımıyla düzenlenen Erzincan-Bornova yarışında yaklaşık 100 posta güvercini yarıştı. 1010 kilometrelik mesafeyi en hızlı ve başarılı şekilde tamamlayan Oktay-Harun Arun kardeşler, birincilik ödülünü Başkan Eşki'nin elinden aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Geleneksel Spora Destek - Son Dakika

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