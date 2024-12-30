Bornova Belediyesi Fırın Denetimlerinde Hijyen Sorunları Azaldı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçedeki 21 fırını denetledi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, kurallara uymayan işletme sayısının azaldığını belirterek, "Denetimlerimizin etkisini görüyoruz; hijyen problemleri önceki oranların üçte birine indi. Ancak hala ciddi sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Koşulları uygun olmayan bazı işletmelerin ruhsatlarını da iptal edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi, fırın denetimlerini sürdürüyor. Çamdibi'nden başlayan denetimlerin üçüncü aşaması, Kazım Dirik, Erzene, Ergene ve Evka 3 Mahallelerinde gerçekleştirildi. Sabah 04.00'te başlayan ve dört saat süren kontrollerde Belediye Başkanı Ömer Eşki de sahada yer aldı.

Denetimlerde, 21 fırının üretim koşulları, ruhsat durumları ve gramajları kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılırken, hijyen kurallarını ihlal eden işletmeler Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bildirildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

"Denetimlerimiz sürecek"

Ömer Eşki, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Bornova'daki hijyen sorunlarının önceki dönemlere göre büyük ölçüde azaldığını vurgulayarak, "21 fırına girdik. Denetimlerimizin etkisini görüyoruz; hijyen problemleri önceki oranların üçte birine indi. Ancak hala ciddi sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Koşulları uygun olmayan bazı işletmelerin ruhsatlarını da iptal edeceğiz. Öte yandan, geleneksel ve sorunsuz çalışan birkaç fırının vatandaşlarımıza güvenilir gıda sağladığını görmek bizleri mutlu etti. Bu denetimler tüm Bornova genelinde sürecek" dedi.