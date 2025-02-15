Bornova Belediyesi'nden Flört Şiddeti Semineri

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atarak "Flört Şiddeti" konulu bir seminer düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve BAYETAV iş birliğiyle gerçekleştirilen seminere, Uzman Psikolog Ü. Aslı Macit konuk oldu.

Sevgililer Günü'nde Dramalılar Köşkü'nde Bornova Belediyesi'nin düzenlediği ve Uzman Psikolog Ü. Aslı Macit'in konuşmacı olduğu "Flört Şiddeti" konulu seminer büyük ilgi gördü. Söyleşide, flört ilişkilerinde karşılaşılan şiddet, manipülasyon ve duygusal zorbalık gibi zarar verici davranışların fark edilmesi ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceği konuları ele alındı.

Sağlıklı ilişkiler için bilinçlenme zamanı

Uzman Psikolog Ü. Aslı Macit, "Birbirini sevmek ve mutlu etmek için bir araya gelen iki insan birbirini üzebilir mi? Maalesef, sevgi ve birlikteliğin sınırları doğru çizilmediğinde veya ilişkinin zarar verdiği fark edilmediğinde bu mümkün" diyerek, sağlıklı ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Macit, 'Flört Şiddeti Nedir?', 'Flört şiddetine uğradığımı nasıl anlarım?', 'Flört şiddeti ile nasıl başa çıkarım, neler yapabilirim?' gibi soruları da yanıtladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de etkinlikle ilgili olarak, "Sevgililer Günü, yalnızca romantik bir gün değil, aynı zamanda ilişkileri sağlıklı ve saygılı bir temele oturtmayı düşünmek için bir fırsat olmalı. Flört şiddeti, çoğu zaman fark edilmeden devam eden ve bireylerin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen bir durum. Biz Bornova Belediyesi olarak, bu konuda farkındalık yaratmayı çok önemsiyoruz. Bu söyleşi ile aşkın ve sevginin, asla şiddet içermemesi gerektiğini vurgulamak istedik" diye konuştu.