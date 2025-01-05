Bornova Belediyesi'nden Zeytin Üreticilerine Destek

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla bir program daha düzenledi. Zeytin Budama Eğitimi, zeytin üreticilerinin katılımıyla Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bornova Belediyesi, üretimin verimliliğini artırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla zeytin üreticilerinin katılımıyla Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde Zeytin Budama Eğitimi düzenledi.

Eğitim, Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz'ın rehberliğinde, doğru budama teknikleri, ağacın sağlığı ve verimliliği üzerindeki etkiler gibi kritik konuları ele aldı. Üreticiler, budamanın yalnızca bir kesim işi değil, zeytin ağaçlarının ömrünü ve verimini artıran bir sanat olduğunu öğrendi.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimle ilgili olarak "Zeytin, bölge ekonomisi ve kültürümüz için çok önemli bir değerdir. Üreticilerimizin daha bilinçli bir şekilde üretim yapmasını sağlamak, tarımsal kalkınmayı desteklemek için bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bornova'da üreticinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.