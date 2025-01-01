Bornova Belediyesi, Yol Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Yol Çalışmalarını Tamamladı

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Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı üzerinden Atatürk Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yol çalışmalarını tamamladı. 513 ve 514 sokaklardaki bozuk yol betonları yenilendi, yol genişletildi ve estetik dokunuşlarla güzelleştirildi.

01.01.2025 14:34  Güncelleme: 17:20
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı üzerinden Atatürk Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan 513 ve 514 sokaklardaki yol çalışmalarını tamamladı.

Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan Atatürk Mahallesi girişine uzanan 513 ve 514 sokaklardaki yol çalışmasını tamamladı. Proje kapsamında bozuk yol betonları sökülerek altyapı yenilendi, yol 1.5 metre genişletilerek daha konforlu hale getirildi. Ayrıca, 400 metrelik yol güzergahına 7 adet su ızgarası konulurken, 2.5 metre yüksekliğinde bir perde duvar örülerek güvenlik ve estetik bir arada sağlandı.

İstinat duvarının üst kısmına çimlendirme ve peyzaj çalışmaları eklenip Atatürk resimleri ve ışıklandırma ile alan daha cazip hale getirilecek.

Başkan Ömer Eşki, 2 ay süren çalışmaların ardından alanda incelemelerde bulunarak yeni yıla girerken yolu tekrar kullanıma açtı. Özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Eşki, "Bornova'da sadece ulaşımı değil, yaşam kalitesini artıracak projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yol çalışması, hem mahallelerimizi birbirine bağlayan bir köprü olacak hem de estetik dokunuşlarla ilçemize değer katacak. Atatürk'ün izinden yürüyen bir belediye olarak, istinat duvarımızda yer alacak Atatürk resimleri ile onun fikirlerini ve değerlerini yaşatmayı amaçladık" dedi.

Yol çalışmaları sırasında vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını belirten Başkan Eşki, projeye bisiklet rampası ve 30 araçlık otopark ekleyerek hem çevre dostu hem de pratik çözümler sunduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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