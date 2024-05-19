Bornova'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Bornova'da 19 Mayıs coşkusu

Bornova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü ve Madrigal konseriyle Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku yaşandı.

19.05.2024 13:59
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(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bornova'da coşkuyla kutlandı. Bornova-Bayraklı sınırından başlayan kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla coşku zirveye çıkarken, sevilen grup Madrigal konser verdi.

Bornova'da 19 Mayıs kutlamaları Bornova-Bayraklı sınırından kortej yürüyüşüyle başladı. En önde taşınan Türk bayrağı ve Atatürk resimlerinin alkışlar eşliğinde geçişi büyük coşku yaratırken, bando eşliğindeki yürüyüş sırasında Mustafa Kemal Caddesi Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyandı. Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla coşku zirveye çıkarken, Madrigal konseri binlerce Bornovalıyı buluşturdu.

Kortej yürüyüşüne Bornova Belediye Meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Bornovalılar, ay yıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan yürüyüşün yapıldığı Mustafa Kemal Caddesi boyunca evlerinin balkonlarından bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu.

Yürüyüşün son bulduğu nokta olan Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Madrigal konseriyle, 19 Mayıs coşkusu zirveye ulaştı.

Kaynak: ANKA

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