Bornova'da Çevre Şöleni: Sürdürülebilir Yaşam İçin Renkli Etkinlikler - Son Dakika
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Bornova'da Çevre Şöleni: Sürdürülebilir Yaşam İçin Renkli Etkinlikler

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16.06.2025 10:41  Güncelleme: 11:13
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Bornova\'da Çevre Şöleni: Sürdürülebilir Yaşam İçin Renkli Etkinlikler
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Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bornova Çevre Şöleni', çevre bilinci ve geri dönüşüm temalarını eğlenceli etkinliklerle bir araya getirerek büyük ilgi topladı. Başkan Ömer Eşki, Türkiye'ye örnek bir çevre hareketi başlattıklarını vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "Bornova Çevre Şöleni", çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalarını renkli etkinliklerle buluşturdu. Başkan Ömer Eşki, Türkiye'ye örnek olacak çevre hareketinin Bornova'dan başladığını vurguladı.

Bornova Belediyesi Büyükpark'ta düzenlediği "Bornova Çevre Şöleni" ile çevre duyarlılığını, geri dönüşüm bilincini ve sürdürülebilir yaşamı eğlenceli etkinliklerle bir araya getirdi. doğa dostu atölyeler, sergiler ve sürpriz hediyelerle renklenen etkinlik büyük ilgi gördü. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın sürdürülebilirlikte öncü bir kent olma hedefini vurgulayarak Türkiye'ye örnek bir çevre hareketi başlattıklarını ifade etti.

Etkinlik boyunca Büyükpark'taki stantlar, atölyeler ve sahne alanları çocuklar, gençler ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çekilen fotoğraflarda; güneş enerjisiyle çalışan fırınları deneyimleyen öğrenciler, atıklardan sanat eserleri üreten gençler ve saksılarını renklendiren çocukların neşesi çevre dostu Bornova ruhunu gözler önüne serdi.

Atıktan sanata, ayak izinden komposta renkli atölyeler

"Enerjimiz doğadan" sloganıyla yola çıkan şölende; karbon ayak izi ölçümünden kompost yapımına, güneş fırını yapımından atıktan sanata dönüşüm atölyelerine kadar birçok yaratıcı etkinlik Bornovalılarla buluştu. Katılımcılar, hem çevresel etkilerini sorguladı hem de sürdürülebilir çözümleri deneyimledi. Pil, atık yağ gibi geri dönüştürülebilir atık getiren katılımcılara sürpriz hediyelerin dağıtıldığı alanda çocuklar için "Kendini Sulayan Saksı Atölyesi" büyük beğeni toplarken, "Yaşayan Elbiseler Sergisi" ile moda ve çevre bilinci bir araya geldi.

Başkan Eşki: "Türkiye'ye örnek bir çevre hareketi başlatıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre bilincinin yalnızca özel günlerde değil, her an yaşatılması gereken bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Çevre mücadelesinin, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin hakkı olduğunu belirten Başkan Eşki, "Bornova Belediyesi olarak geri dönüşüm, iklim adaleti ve sürdürülebilirlik konularında örnek adımlar atıyoruz. Bugün burada, sivil toplumla, gençlerle ve çocuklarla birlikte doğaya kulak verdik. Bornova'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çevre hareketini birlikte başlatıyoruz" dedi.

Başkan Eşki ayrıca, "Yerel yönetimler, çevre politikalarının uygulanabilirliğinde en kritik aktörlerdir. Bu yüzden sadece söylemde değil, uygulamada da iddialıyız" diyerek Bornova'da yeşil dönüşüm altyapısını güçlendirecek yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Çevre Şöleni: Sürdürülebilir Yaşam İçin Renkli Etkinlikler - Son Dakika

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