Bornova'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı - Son Dakika
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Bornova'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

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Bornova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı. Miniklerin keyifli anlar yaşadığı etkinlikte Başkan Ömer Eşki, çocuk haklarının önemine dikkat çekti.

14.10.2024 12:59  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir etkinlikle kutladı. Minikler, Şubadap Çocuk Grubu'nun konseri, Latin dans gösterisi, palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri ile renkli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Hayvan hakları, kadın hakları, engelli hakları gibi tüm hakları savunmamız gerekiyor ama en başta çocuk haklarına sahip çıkmak gerekiyor. Sizler, geleceğin mimarlarısınız ve haklarınızı sonuna kadar savunmalısınız" dedi.

ornova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir etkinlikle kutladı. Çocuklar, Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte, Şubadap Çocuk'un şarkılarıyla dans edip şarkılara eşlik etti. Etkinliklerde patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapılan çocuklar, yüz boyama ve palyaçolarla keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Eşki de etkinliğe eşi Beste Eşki ve kızları Asya Tuna ile katılarak, çocuklarla birlikte bu özel günü kutladı.

"Çocuk hakları en temel haktır"

Başkan Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu dünyadaki en güzel şey sizsiniz. Sizlerin gülen yüzleri, bizim geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Ancak dünyanın daha da güzelleşmesi için hepimizin üzerine düşen görevler var. Hayvan hakları, kadın hakları, engelli hakları gibi tüm hakları savunmamız gerekiyor ama en başta çocuk haklarına sahip çıkmak gerekiyor. Sizler, geleceğin mimarlarısınız ve haklarınızı sonuna kadar savunmalısınız. Annelerinizi, babalarınızı sonuna kadar zorlayın ve hep kendinizi ifade edin. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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