Bornova'da Kadınların Emeği Sosyal Dayanışmaya Katkı Sağlıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin EVKA – 3'teki Mutfak Atölyesi'nde düzenlediği Kış Atölyeleri devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kadınlarımızın yaptığı turşu ve reçeller, Bornova'daki sosyal dayanışmayı güçlendirmek adına Kent Marketler aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Kadınların emeği, hem üretimi artırıyor hem de birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştırıyor" dedi.

Bornova Belediyesi, EVKA – 3'teki Mutfak Atölyesi'nde Kış Atölyeleri düzenliyor. Peynir, turşu, konserve domates sosu, reçel ve zeytin yapımı gibi beş farklı kategoride verilen atölyeler, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu atölyelerde, geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de sosyal dayanışmayı pekiştiriyor.

"Kadınların emeği birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, atölyelere gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu atölyeler, hem geleneksel mutfak kültürümüzü yaşatıyor hem de kadınlarımızın üretim sürecine aktif katılımını sağlıyor. Kadınlarımızın yaptığı turşu ve reçeller, Bornova'daki sosyal dayanışmayı güçlendirmek adına Kent Marketler aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Kadınların emeği, hem üretimi artırıyor hem de birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştırıyor" diye konuştu.

Kadınların emeği ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Atölyelerde üretilen gıdalar, ilçedeki Kent Marketler üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Bu uygulama, dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflerken, katılımcılara hem sosyalleşme imkanı sunuyor hem de gıda üretimi konusundaki becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.