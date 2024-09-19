Bornova'da Kış Dönemi Hobi ve Beceri Kursları Başladı - Son Dakika
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Bornova'da Kış Dönemi Hobi ve Beceri Kursları Başladı

Bornova\'da Kış Dönemi Hobi ve Beceri Kursları Başladı

Bornova Belediyesi, kış dönemi için 23 farklı branşta hobi ve beceri edindirme kursları düzenliyor. 5 yaşından 99 yaşına kadar geniş bir katılımcı aralığına hitap eden kurslar için kayıtlar çevrim içi alınacak.

19.09.2024 11:34  Güncelleme: 12:51
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Kış Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları için kayıtlar başladı. Kurslar, sadece hobi amaçlı değil, aynı zamanda vatandaşların yeni beceriler edinmesine de olanak tanıyacak.

Bornova Belediyesi'nin kış döneminde 23 branşta, 9 merkezde düzenleyeceği kurslar için kayıtlar başladı. 24 Eylül'e kadar 'kurs.bornova.bel.tr' adresi üzerinden çevrim içi kayıt yapılabilecek olan kurslar, geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Toplam 23 farklı branşta, 5 yaştan 99 yaşına kadar vatandaşların ilgisini çekecek kurs seçenekleri sunuluyor. Dersler ise 30 Eylül 2024'te başlayıp, 30 Mayıs 2025'te sona erecek.

23 farklı branşta 400 sınıf açılacak

Bornova Belediyesi, kurslara yaklaşık 400 sınıfla kapılarını açacak. Bağlama, gitar, piyano gibi müzik kurslarından seramik, resim, el sanatları ve fotoğrafçılık gibi sanatsal beceri kurslarına kadar birçok farklı dalda eğitimler verilecek.

"Herkese uygun bir kursumuz var"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her yaştan ilçelinin sosyal, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Kurslarımızla Bornovalıların hem yeteneklerini geliştirmelerini hem de sosyal bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kurslarımız, sadece çocuklara değil, yetişkinlere ve yaşlılara da hitap eden geniş bir yelpazede sunulacak. Devamlılığı ve disiplini sağlamak adına 8.5 aylık kış dönemi için toplam 500 TL ile bin arasında değişen sembolik kurs ücretleri belirledik. Bu rakamlar özel kurs merkezlerine aylık olarak ödenen ücretlerin bile çok altında" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Kış Dönemi Hobi ve Beceri Kursları Başladı - Son Dakika

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