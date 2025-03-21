Borsa İstanbul'da Devre Kesici Uygulandı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Devre Kesici Uygulandı

BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 5'i aşması nedeniyle Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'ni devreye aldı. İşlemler geçici olarak durduruldu.

21.03.2025 11:25  Güncelleme: 13:28
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(ANKARA) - Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 5'i aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verilmesinin ardından tepkiler üçüncü gününe girdi.

Son verilere göre, BIST100 Endeksi 9 bin 318 puanda, Bankacılık Endeksi ise 12 bin 622 puanda işlem görüyor.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 5'i aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını duyurdu. 19 ve 20 Mart'ta da birer kez devre kesici uygulanmıştı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Saat 10.52.12 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 11.12.12'de tek fiyat emir toplama, 11.17.12'de (*) eşleştirme yapılacak ve 11.22.12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 11: 12: 12'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.22.12'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 11.22.12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 11.22.12'de yeniden başlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Borsa İstanbul'da Devre Kesici Uygulandı - Son Dakika

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