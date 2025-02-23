Borsa İstanbul'da Soruşturma Başlatıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında son dönemlerde yaşanan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin tespit edilmesi ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Borsa İstanbul ile ilgili olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin savcılıkça resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme/ raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir"