Borusan Grubu'nun 80. Yıl Dönümü Konseri

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Borusan Grubu'nun 80. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Bir Hayalin Hikayesi" adlı konserinde müzik dünyasının önemli eserleri seslendirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, Borusan Quartet, grubun kurucusu ve onursal başkanı merhum Asım Kocabıyık'ın hayallerinin yeşerdiği Afyonkarahisar'da seyircisiz, dijital bir konsere imza attı.

Binlerce yıllık tarihiyle şehrin simgelerinden Avdalaz Kalesi'nde kaydedilen konserde, Piazzolla ve Mozart'ın çalışmaları başta olmak üzere klasik ve modern eserler, Borusan Quartet'in yorumuyla icra edildi.

Kemanda Esen Kıvrak ve Nilay Sancar, viyolada Efdal Altun ve viyolonselde Nil Kocamangil'den oluşan dörtlü, seçkin bir repertuvarla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Kocabıyık'ın doğduğu topraklarda gerçekleştirilen özel konser, grubun köklü geçmişi ile geleceğe yönelik 200 yıl ve ötesine ulaşma vizyonunu bir araya getirdi.

Borusan Quartet'in "Bir Hayalin Hikayesi" konseri, Borusan Holding'in YouTube kanalında izlenebiliyor.