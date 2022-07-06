Son Dakika Borusan Holding Haberleri

- 06.07.2022 06 Tem 17:32 TÜSİAD SD2 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla 5 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı'nın 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı.
- 05.07.2022 05 Tem 09:14 BORUSAN OTOMOTİV MOTORSPORT'TA HEDEF TÜM KATEGORİLERDE ŞAMPİYONLUK
Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında mücadele ettiği tüm kategorilerde podyuma çıkma başarısı gösteren Borusan Otomotiv Motorsport karting takımı BOM Karting, Tuzla Karting Park Pisti'ndeki 3'üncü ayak yarışlarında da iddiasını sürdürdü.
- 15.06.2022 15 Haz 22:05 Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli Sanayi Odasının verdiği 28. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
- 10.06.2022 10 Haz 19:49 Habermetre "Şirketler Gündemi" ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri
Habermetre'nin iş ortaklarına günlük servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta; "İSO 500 Araştırması", "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan özel gün iletişim çalışmaları" ve "markaların Sürdürülebilirlik taahhüdleri" dikkat çekti.
- 02.06.2022 02 Haz 14:37 Cem Bölükbaşı, Ata Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi
Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, "Babamla bir anlaşmamız vardı.
- 29.05.2022 29 May 14:52 Yenilenen BMW 7 Serisi İstanbul'da
Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip olan modeli Yeni BMW 7 Serisi ve markanın en büyük SUV modeli X7, İstanbul’da gerçekleşen özel bir etkinlikte basın mensuplarına tanıtıldı.
- 16.05.2022 16 May 19:29 Borusan, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı sosyal medya filmi ile kutladı
Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ana hedefi olan "sıfır iş kazası" idealine ulaşmak için çalışmalar yürüten Borusan, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası'nda İSG konusuna verdiği önemi hazırladığı bir sosyal medya filmi ile yeniden vurguladı.
- 16.05.2022 16 May 15:54 İstanbul Müzik Festivali'nde minik sanatseverlere özel etkinlikler düzenlenecek
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 50. kez düzenlenecek "İstanbul Müzik Festivali", 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
- 09.05.2022 09 May 10:45 Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı
DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı.
- 27.04.2022 27 Nis 16:35 "Chronostasis" sergisi Perili Köşk'te sanatseverleri bekliyor
Borusan Contemporary'nin yeni sergisi "Chronostasis", 30 Nisan'da Perili Köşk'te sanatseverlerle buluşacak.
- 27.04.2022 27 Nis 13:40 Genç otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'na iyi başladı
Genç yaşına rağmen kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok başarı bulunan otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'nın yarışlarında birincilik elde etti.
- 22.04.2022 22 Nis 15:22 AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak
İstanbul Müzik Festivali'nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), festivalin 50. yılında, açılış töreninin yanı sıra birçok konsere sahne olacak.
- 19.04.2022 19 Nis 15:48 İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin 6'ncısı Beşiktaş'ta başlıyor
6'ıncı Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 20 Nisan'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Beşiktaş Çağdaş'ta düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor.
- 13.04.2022 13 Nis 12:10 EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı
Ankara Ticaret Odasının (ATO) desteği ve öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri ve yeşil dönüşüm tüm yönleriyle ele alındı.
- 11.04.2022 11 Nis 15:11 MINI'nin yenileri Mayıs'ta Türkiye'de!
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Resolute, Untold ve Untamed Edition versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.
- 09.04.2022 09 Nis 20:18 Yenilenen BMW 2 Serisi Active Tourer satışa sunuldu
BMW’nin elektrikli model gamında önemli bir adımı temsil eden i4, Kapadokya’da düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye yollarına çıktı.
- 09.04.2022 09 Nis 20:18 BMW i4 Türkiye yollarında
BMW’nin elektrikli model gamında önemli bir adımı temsil eden i4, Kapadokya’da düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye yollarına çıktı.
- 07.04.2022 07 Nis 21:15 "Çağlan Tekil Koleksiyonu" İTÜ MİAM'da açıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM), "Çağlan Tekil Koleksiyonu"nu müzikseverlerin beğenisine sundu.
- 04.04.2022 04 Nis 16:02 Borusan Mannesmann, yeni yatırımı ile ABD cirosunu 600 milyon dolara çıkaracak
Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, gerçekleştireceği yeni yatırım ile ABD'de de hizmet alanını genişletmeye hazırlanıyor.
- 26.03.2022 26 Mar 12:39 Borusan Mannesmann'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü
Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından British Safety Council'in, "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"nün sahibi oldu.
- 25.03.2022 25 Mar 12:09 Borusan'dan sürdürülebilirlik odağında "geleceğe ilham veren" seri
Sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim, insan ve inovasyon alanlarına odaklayan Borusan, bu çalışmalar paralelinde farkındalık yaratacak uygulamaları hayata geçiriyor.
- 19.03.2022 19 Mar 11:11 Yatırımcı rehberi (1)
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.
- 09.03.2022 09 Mar 13:07 Avrasya Tüneli yenilenebilir enerjiyi destekliyor
Avrasya Tüneli, 2021 yılında tünel operasyonlarının tamamında tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazandı.
- 02.03.2022 02 Mar 11:40 İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı'nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 2022'de 50. yaşını kutluyor.
- 01.03.2022 01 Mar 15:04 50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran'da başlayacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği ilk festival olan "İstanbul Müzik Festivali", bu yıl 50. yaşını kutluyor.
- 21.02.2022 21 Şub 11:45 BMW i4 Raisa&Vanessa'nın dijital defilesine konuk oldu
Borusan Otomotiv’in temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, dünyaca ünlü moda tasarımcıları Raisa&Vanessa’nın New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez gösterildi.
- 16.02.2022 16 Şub 15:45 BOM Akademi ile kar ve buz üzerinde adrenalin!
BOM Akademi’nin gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği 1 – 5 Şubat tarihleri arasında basın mensuplarının katılımıyla Çıldır’da gerçekleşti.
- 08.02.2022 08 Şub 21:38 Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Bir son dakika haberine göre Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi.
- 08.02.2022 08 Şub 11:13 Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
- Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi.
- 03.02.2022 03 Şub 12:21 Türkiye'nin "En Etkin 50 CFO'su" belli oldu
DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye'nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları açıklandı.
- 20.01.2022 20 Oca 17:25 2. el premium otomobil ihalesinde 23 milyon lira değerinde 25 araç satın alındı
2. el premium otomobil ihalesinde, teklif verme usulüyle toplamda değeri 23 milyon lirayı bulan 25 adet ikinci el premium otomobil satışı yapıldı.
- 06.01.2022 06 Oca 10:08 ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
- 01.01.2022 01 Oca 11:24 Yıllık yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 KapanışA.V.O.D Gıda ve Tarım410.400.
- 31.12.2021 31 Ara 20:16 Borusan Sanat'ta ikinci dönem heyecanı başladı
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO), 2022 sezonunun ilk aylarında gerçekleştireceği konserlerin programı açıklandı.
- 31.12.2021 31 Ara 19:43 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 31.12.2021 31 Ara 13:35 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 30.12.2021 30 Ara 18:37 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 30.12.2021 30 Ara 13:32 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 29.12.2021 29 Ara 18:55 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 29.12.2021 29 Ara 13:38 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 28.12.2021 28 Ara 18:47 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 28.12.2021 28 Ara 13:47 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 28.12.2021 28 Ara 10:33 İhracatçılar 2022 hedefi için kenetlendi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Yıl Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah yakın zamanda 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022'de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.
- 27.12.2021 27 Ara 19:05 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 27.12.2021 27 Ara 13:34 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 25.12.2021 25 Ara 15:12 Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar, I-TYPE 5 ile yarıştığı ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın sekizinci sezonu öncesinde gerçekleşen test haftasını başarıyla tamamladı.
- 25.12.2021 25 Ara 11:06 Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 24.12.2021 24 Ara 19:05 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 24.12.2021 24 Ara 13:27 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 24.12.2021 24 Ara 10:42 Türkiye'nin beğenilen CEO'ları ödüllerini aldı
Türkiye'nin beğenilen CEO'ları ödüllerini aldıİSTANBUL KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen 'Altın Lider Ödülleri' töreni gerçekleşti.
- 24.12.2021 24 Ara 10:01 TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN CEO'LARI ÖDÜLLERİNİ ALDI
İş dünyasının önde gelen isimlerinin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri'nde, 2021 yılının en beğenilen 50 CEO'su ödüllerini aldı.
- 23.12.2021 23 Ara 18:41 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 23.12.2021 23 Ara 13:37 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 22.12.2021 22 Ara 18:47 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 22.12.2021 22 Ara 14:40 Habermetre, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" medya yansımalarını raporladı
Dijital Medya Takip ve Raporlama ajansı Habermetre'nin araştırmasına göre, Kasım ve Aralık aylarında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele", "Kadın İstihdamı" ve "Kadın Girişimciliği Destekleri" gibi konularda markaların iletişim çalışmalarında artış görüldü.
- 22.12.2021 22 Ara 13:40 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 21.12.2021 21 Ara 18:54 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 21.12.2021 21 Ara 13:30 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 20.12.2021 20 Ara 18:44 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 20.12.2021 20 Ara 13:32 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 18.12.2021 18 Ara 11:04 Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 17.12.2021 17 Ara 19:07 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 17.12.2021 17 Ara 14:01 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 16.12.2021 16 Ara 18:51 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 16.12.2021 16 Ara 13:47 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 15.12.2021 15 Ara 19:00 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 15.12.2021 15 Ara 16:10 Ülker'de üst düzey atama
Ülker Bisküvi'de önemli bir görev değişimi yaşandığı açıklandı.
- 15.12.2021 15 Ara 15:54 Ülker Bisküvi CFO'luğuna Fulya Banu Sürücü getirildi
Ülker Bisküvi'de Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevine 3 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Fulya Banu Sürücü getirildi.
- 15.12.2021 15 Ara 13:22 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 14.12.2021 14 Ara 18:48 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 14.12.2021 14 Ara 15:33 Nil Karaibrahimgil'in "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı iklim değişikliğine dikkati çekiyor
Nil Karaibrahimgil'in iklim değişikliğine dikkati çekmek için yazıp, söylediği, "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
- 14.12.2021 14 Ara 13:28 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 13.12.2021 13 Ara 18:45 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 13.12.2021 13 Ara 13:29 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 12.12.2021 12 Ara 15:20 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde "yeşil ekonomi" ele alındı
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi, "Yeşil Ekonomi" ana temasıyla Kalyon PV ana sponsorluğunda Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.
- 12.12.2021 12 Ara 11:10 Yenilenen BMW 420i Gran Coupe Türkiye'de
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin baştan aşağıya yenilenen dört kapılı coupé modeli 420i Gran Coupe, geniş böbrek ızgarası, şık coupe tasarımı ve modern teknolojileriyle satışa sunuldu.
- 11.12.2021 11 Ara 11:05 Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 10.12.2021 10 Ara 18:59 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 10.12.2021 10 Ara 13:33 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 10.12.2021 10 Ara 10:54 BİFO, "Eşsiz ve Benzersiz: Mozart" konseriyle Zorlu PSM'de sahne aldı
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), "Eşsiz ve Benzersiz: Mozart" başlıklı konserle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
- 09.12.2021 09 Ara 18:50 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 09.12.2021 09 Ara 13:37 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 08.12.2021 08 Ara 18:35 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 08.12.2021 08 Ara 13:36 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 07.12.2021 07 Ara 18:40 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 07.12.2021 07 Ara 13:43 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 06.12.2021 06 Ara 18:47 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 06.12.2021 06 Ara 13:25 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 05.12.2021 05 Ara 12:52 Son dakika: Yorglass Barış Çocuk Orkestrası'ndan İzmir'de yardım konseri
Son dakika haberler... Yorglass'ın kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, İzmir'de konser verdi.