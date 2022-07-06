Son Dakika Borusan Holding Haberleri

17:32 TÜSİAD SD2 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla 5 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı'nın 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı.

09:14 BORUSAN OTOMOTİV MOTORSPORT'TA HEDEF TÜM KATEGORİLERDE ŞAMPİYONLUK Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında mücadele ettiği tüm kategorilerde podyuma çıkma başarısı gösteren Borusan Otomotiv Motorsport karting takımı BOM Karting, Tuzla Karting Park Pisti'ndeki 3'üncü ayak yarışlarında da iddiasını sürdürdü.

22:05 Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Kocaeli Sanayi Odasının verdiği 28. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

19:49 Habermetre "Şirketler Gündemi" ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri Habermetre'nin iş ortaklarına günlük servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta; "İSO 500 Araştırması", "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan özel gün iletişim çalışmaları" ve "markaların Sürdürülebilirlik taahhüdleri" dikkat çekti.

14:52 Yenilenen BMW 7 Serisi İstanbul'da Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip olan modeli Yeni BMW 7 Serisi ve markanın en büyük SUV modeli X7, İstanbul’da gerçekleşen özel bir etkinlikte basın mensuplarına tanıtıldı.

19:29 Borusan, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı sosyal medya filmi ile kutladı Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ana hedefi olan "sıfır iş kazası" idealine ulaşmak için çalışmalar yürüten Borusan, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası'nda İSG konusuna verdiği önemi hazırladığı bir sosyal medya filmi ile yeniden vurguladı.

15:54 İstanbul Müzik Festivali'nde minik sanatseverlere özel etkinlikler düzenlenecek İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 50. kez düzenlenecek "İstanbul Müzik Festivali", 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

10:45 Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı.

13:40 Genç otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'na iyi başladı Genç yaşına rağmen kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok başarı bulunan otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'nın yarışlarında birincilik elde etti.

15:22 AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak İstanbul Müzik Festivali'nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), festivalin 50. yılında, açılış töreninin yanı sıra birçok konsere sahne olacak.

15:48 İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin 6'ncısı Beşiktaş'ta başlıyor 6'ıncı Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 20 Nisan'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Beşiktaş Çağdaş'ta düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor.

12:10 EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı Ankara Ticaret Odasının (ATO) desteği ve öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri ve yeşil dönüşüm tüm yönleriyle ele alındı.

15:11 MINI'nin yenileri Mayıs'ta Türkiye'de! Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Resolute, Untold ve Untamed Edition versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.

20:18 Yenilenen BMW 2 Serisi Active Tourer satışa sunuldu BMW’nin elektrikli model gamında önemli bir adımı temsil eden i4, Kapadokya’da düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye yollarına çıktı.

20:18 BMW i4 Türkiye yollarında BMW’nin elektrikli model gamında önemli bir adımı temsil eden i4, Kapadokya’da düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye yollarına çıktı.

21:15 "Çağlan Tekil Koleksiyonu" İTÜ MİAM'da açıldı İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM), "Çağlan Tekil Koleksiyonu"nu müzikseverlerin beğenisine sundu.

12:39 Borusan Mannesmann'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından British Safety Council'in, "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"nün sahibi oldu.

12:09 Borusan'dan sürdürülebilirlik odağında "geleceğe ilham veren" seri Sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim, insan ve inovasyon alanlarına odaklayan Borusan, bu çalışmalar paralelinde farkındalık yaratacak uygulamaları hayata geçiriyor.

11:11 Yatırımcı rehberi (1) Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

13:07 Avrasya Tüneli yenilenebilir enerjiyi destekliyor Avrasya Tüneli, 2021 yılında tünel operasyonlarının tamamında tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazandı.

11:40 İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı'nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 2022'de 50. yaşını kutluyor.

15:04 50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran'da başlayacak İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği ilk festival olan "İstanbul Müzik Festivali", bu yıl 50. yaşını kutluyor.

11:45 BMW i4 Raisa&Vanessa'nın dijital defilesine konuk oldu Borusan Otomotiv’in temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, dünyaca ünlü moda tasarımcıları Raisa&Vanessa’nın New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez gösterildi.

15:45 BOM Akademi ile kar ve buz üzerinde adrenalin! BOM Akademi’nin gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği 1 – 5 Şubat tarihleri arasında basın mensuplarının katılımıyla Çıldır’da gerçekleşti.

21:38 Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans Bir son dakika haberine göre Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi.

11:13 Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans - Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi.

12:21 Türkiye'nin "En Etkin 50 CFO'su" belli oldu DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye'nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

17:25 2. el premium otomobil ihalesinde 23 milyon lira değerinde 25 araç satın alındı 2. el premium otomobil ihalesinde, teklif verme usulüyle toplamda değeri 23 milyon lirayı bulan 25 adet ikinci el premium otomobil satışı yapıldı.

10:08 ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

11:24 Yıllık yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 KapanışA.V.O.D Gıda ve Tarım410.400.

20:16 Borusan Sanat'ta ikinci dönem heyecanı başladı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO), 2022 sezonunun ilk aylarında gerçekleştireceği konserlerin programı açıklandı.

19:43 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:35 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:37 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:32 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:55 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:38 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:47 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:47 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

10:33 İhracatçılar 2022 hedefi için kenetlendi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Yıl Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah yakın zamanda 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022'de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

19:05 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:34 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

15:12 Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar, I-TYPE 5 ile yarıştığı ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın sekizinci sezonu öncesinde gerçekleşen test haftasını başarıyla tamamladı.

11:06 Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8) Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

19:05 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:27 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

10:42 Türkiye'nin beğenilen CEO'ları ödüllerini aldı Türkiye'nin beğenilen CEO'ları ödüllerini aldıİSTANBUL KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen 'Altın Lider Ödülleri' töreni gerçekleşti.

10:01 TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN CEO'LARI ÖDÜLLERİNİ ALDI İş dünyasının önde gelen isimlerinin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri'nde, 2021 yılının en beğenilen 50 CEO'su ödüllerini aldı.

18:41 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:37 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:47 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

14:40 Habermetre, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" medya yansımalarını raporladı Dijital Medya Takip ve Raporlama ajansı Habermetre'nin araştırmasına göre, Kasım ve Aralık aylarında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele", "Kadın İstihdamı" ve "Kadın Girişimciliği Destekleri" gibi konularda markaların iletişim çalışmalarında artış görüldü.

13:40 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:54 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:30 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:44 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:32 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

11:04 Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

19:07 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

14:01 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:51 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:47 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

19:00 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

16:10 Ülker'de üst düzey atama Ülker Bisküvi'de önemli bir görev değişimi yaşandığı açıklandı.

15:54 Ülker Bisküvi CFO'luğuna Fulya Banu Sürücü getirildi Ülker Bisküvi'de Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevine 3 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Fulya Banu Sürücü getirildi.

13:22 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:48 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:28 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:45 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:29 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

11:10 Yenilenen BMW 420i Gran Coupe Türkiye'de Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin baştan aşağıya yenilenen dört kapılı coupé modeli 420i Gran Coupe, geniş böbrek ızgarası, şık coupe tasarımı ve modern teknolojileriyle satışa sunuldu.

11:05 Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:59 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:33 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:50 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:37 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:35 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:36 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:40 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:43 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:47 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:25 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.