Geleceğe İlham Ödülleri Sahiplerini Buldu

Borusan Holding'in iklim, insan ve yenilikçilik odaklı sürdürülebilirlik çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Geleceğe İlham Ödülleri" programının üçüncüsünde 10 proje ödül kazandı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, iş stratejisiyle entegre sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini oluşturan alanlarda somut çıktılar sunan kurum içi projeleri görünür kılmak ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan ödül programı bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi.

İlki 2022'de sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturmak ve Borusanlıların sürdürülebilirlik eforlarını takdir etmek amacıyla hayata geçirilen programa, her yıl 100'ün üzerinde proje başvurusu gerçekleştiriliyor. Ödül programı kapsamında bu yıl Borusan Grup şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı tesislerinden toplam 108 proje başvurusu alındı.

"İklim" kategorisinde karbonsuzlaşma, enerji yönetimi, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, su yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında 38 proje, "İnsan" kategorisinde yetenek yönetimi, kapsayıcılık ve çeşitlilik, gönüllülük, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında 39 proje," "İnovasyon" kategorisinde ise 31 proje alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Borusan Holding yöneticileri ve sürdürülebilirlik liderlerinden oluşan seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilen projeler, daha sonra kurum içi ve kurum dışı bağımsız uzmanlardan oluşan jüri tarafından üç gün boyunca detaylı değerlendirmeye tabi tutuldu.

Son aşamada da projeler, Borusan Grup çalışanlarının oyuna sunularak 10 kategoride toplam 10 proje ödül almaya hak kazandı. Kazanan projelerin sahipleri, ödüllerini Borusan Holding Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar'dan aldı.

İklim, insan ve inovasyon odaklı çalışmalar öne çıktı

Geleceğe İlham Ödülleri" programında

İklim kategorisinde Borusan Boru'nun "NoMoreChattering", Borçelik'in "RCM Hatları Basınçlı Hava Tüketiminin Azaltılması" ve "Soğutma Kulelerinde Demineralize Su Tüketiminin Azaltılması", Borusan Lojistik'in "Dijital Gümrük: Kağıtsız Gelecek Projesi" ve Borusan EnBW Enerji'nin "Yeşil Liste Projesi" ödül aldı.

İnsan kategorisinde ise Borusan Cat'in "Harmony Reverse Mentoring", Borusan Otomotiv'in "Anahtar Kadında", Borusan Lojistik'in "Güvenlik Elçisi" ve "Nesilden Nesile Sürdürülebilir Gelecek" projeleri ödüle layık görüldü.

İnovasyon kategorisinde Borusan Boru'nun "AutoMate: RoboWorker" projesi ödüllendirildi.

"Söylemlerin ötesinde eyleme geçmiş projeleri görmek bizi oldukça mutlu ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 2022'de başlattıkları ödül programıyla sürdürülebilirlik yolculuğuna ilham veren projeleri ve sahiplerini onurlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ateş, programla Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik odaklı proje ve iş geliştirme süreçlerini desteklemeyi, çalışma arkadaşlarının bu alandaki farkındalık ve yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Son 3 yıldır gördük ki, özellikle saha çalışma arkadaşlarımız için sürdürülebilirlik iş yapış şeklinin bir parçası olarak benimsenmiş durumda. Söylemlerin ötesinde eyleme geçmiş projeleri görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Programın her yıl bu verimlilikte devam etmesini hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.