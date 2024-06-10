Tekfen Filarmoni Orkestrası, İstanbul Müzik Festivali\'nde konser verdi

Fransız çellist Edgar Moreau'nun eşlik ettiği Tekfen Filarmoni Orkestrası, İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nde konser verdi.
Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen konser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda yapıldı.
Özbek şef Aziz Shokhakimov'un yönettiği, çellist Edgar Moreau'nun eşlik ettiği orkestra, Charles Gounod'nun Faust operasından bale müziği ile Camille Saint-Saens'in "Viyolonsel Konçertosu No. 1, La minör, op. 33", Nikolay Rimski-Korsakov'un "Şehrazad op. 35" eserlerini yorumladı.
İki saat süren konser sanatseverlerin beğenisini topladı.
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