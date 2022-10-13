Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Borusan Cat'e 60 milyon dolarlık kredi - Son Dakika
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Borusan Cat'e 60 milyon dolarlık kredi

13.10.2022 13:10
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Borusan Cat'e 60 milyon dolarlık kredi

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat, Kazakistan operasyonlarında kullanmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 60 milyon dolarlık kredi sağladı.

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat, Kazakistan operasyonlarında kullanmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 60 milyon dolarlık kredi sağladı.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, Revizyon Merkezi'nin (CRC) genişletilmesi için kullanılacak finansman desteği aynı zamanda Borusan Cat Kazakistan'ın kaynak yönetimine çevresel yaklaşımını ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında kadınlar için daha fazla istihdam fırsatını da destekliyor.

Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz şirket amacı ile Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya'da operasyonlarını yürüten Borusan Cat, EBRD ile 60 milyon dolarlık kredi anlaşmasını imzaladı. Sağlanan kredi, Borusan Cat Kazakistan'ın Karaganda şehrinde bulunan ve dünyanın kendi alanındaki en büyük tesislerinden birisi olan Borusan Cat Sertifikalı Revizyon Merkezi'ni genişletme çalışmalarında kullanılacak.

Kredinin bir bölümü ise Borusan Cat'in Kazakistan operasyonlarının finansman ihtiyacına ve şirketin bölgede yaşayan kadın çalışanlara istihdam yaratmaya odaklanan projelerine aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, Borusan Cat'in 2017 yılında gerçekleştirdiği dönüşüm süreciyle proaktif bir iş modeline geçiş yaptığını ve bu model ile iş sahalarının durmaksızın çalışmasına odaklandıklarını belirtti.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Borusan Cat olarak proaktif iş modelimiz ile satış sonrası sürece odaklanıyor, Borusan Cat B'Daha (Component Exchange Program) iş modelimiz kapsamında arıza ve revizyon durumlarında kullanım ömrü tamamlanmış komponentleri Borusan Cat Revizyon Merkezleri'nde Cat standartlarına göre yenileştiriliyoruz. Böylelikle müşterilerimiz de yeni iş makinesi yatırımında bulunmak yerine yeni ömür kazanan mevcut iş makinelerini Borusan Cat garantisi ile kullanabiliyor. Hurdaya ayırmak yerine mevcutta yeni bir ekonomik yaşam kazandırarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyoruz. Kazakistan'ın Karaganda şehrinde bulunan revizyon merkezimiz ise kendi alanında dünyanın en büyük tesislerinden biri konumunda bulunuyor. Yüzde 42 yeşil paya sahip bu finansman ile sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda tesisimizi daha da büyütmeyi ve daha fazla iş sonucu elde etmeyi hedefliyoruz."

Sağlanan kredi ile Kazakistan operasyonlarının finansman ihtiyacını karşılarken, kadınlara daha fazla istihdam olanağı da oluşturabileceklerini belirten Günaydın, bölgede kadın çalışan istihdamına yönelik projelerin finansmanında da bu krediden yararlanacaklarını açıkladı.

Günaydın, "Son derece iddialı olduğumuz Kazakistan operasyonlarımıza hız katacak bu finansman ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artıracak ve bölgeye kalıcı fayda katacak kadın çalışan istihdamına yönelik projemizi de önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Küresel belirsizliklerin yoğun yaşandığı bu dönemde EBRD'den sağladığımız kredi ile Borusan Cat'e duyulan uluslararası güvenin bir kez daha teyit edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Borusan Holding, Kazakistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Borusan Cat'e 60 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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