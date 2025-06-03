Borusan\'dan Müsilaj Farkındalık Etkinliği

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü kapsamında Gemlik Körfezi'nde "Müsilaj Farkındalık Etkinliği" düzenledi.

Sivil toplum, kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın ekosisteme ve bölge halkına etkilerini anlattı.

Müsilaj oluşumunun nedenlerini, zararlarını ve çözüm önerilerini bilimsel verilerle açıklayan Sarı, deniz altındaki kirliliğe dikkati çekmek için dalış yaptı.

Dalış sonrasında katılımcılar, müsilajı engellemek için gerekli önlemler konusunda uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Borusan Port Genel Müdürü Hamdi Erçelik de konuşma yaptı.

Etkinlikte ayrıca Marmara Denizi'nin endemik canlısı pinanın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında hayata geçirilen Umut Pina projesine ilişkin belgeselin gösterimi yapıldı.

Mustafa Sarı, "Cam Balık'ın Yolculuğu Umut Pina" ve "Cam Balık'ın Yolculuğu Deniz ve İnsan" adlı kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.