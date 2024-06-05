İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding festival sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, "Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals" konserine ev sahipliği yapacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konser 8 Haziran'da gerçekleşecek.
Aynı anda canlı yayınla Caddebostan sahilinde müzikseverlerle buluşacak konserde, Türkiye'nin sayılı kadın şeflerinden Sibil Arsenyan yönetimindeki Borusan Quartet, Synergy Vocals ile aynı sahneyi paylaşacak.
Festivali 13 Haziran'da sona erecek.
Son Dakika › Güncel › 52. İstanbul Müzik Festivali Borusan Quartet & Synergy Vocals Konserine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?