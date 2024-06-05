52. İstanbul Müzik Festivali Borusan Quartet & Synergy Vocals Konserine Ev Sahipliği Yapacak

Güncel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding festival sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, "Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals" konserine ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konser 8 Haziran'da gerçekleşecek.

Aynı anda canlı yayınla Caddebostan sahilinde müzikseverlerle buluşacak konserde, Türkiye'nin sayılı kadın şeflerinden Sibil Arsenyan yönetimindeki Borusan Quartet, Synergy Vocals ile aynı sahneyi paylaşacak.

Festivali 13 Haziran'da sona erecek.