Borusan Quartet, Alman Romantizmi konseriyle sahnede - Son Dakika
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Borusan Quartet, Alman Romantizmi konseriyle sahnede

Borusan Quartet, Alman Romantizmi konseriyle sahnede

Türkiye'nin ve dünyanın seçkin festivallerinde sahne alan Borusan Quartet, 7 Mayıs'ta ENKA Oditoryumu'nda 'Oda Müziğinde Alman Romantizmi' başlıklı bir konser verecek. Konserde, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn'un yapıtlarından oluşan bir repertuvar sunulacak. Esen Kıvrak ve Nilay Sancar kemanda, Efdal Altun viyolada, Nil Kocamangil ise viyolonselde sahne alacak.

29.04.2024 15:29
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Türkiye'nin ve dünyanın seçkin festivallerinde sahne alan Borusan Quartet, "Oda Müziğinde Alman Romantizmi" başlıklı konserde sanatseverlerle buluşacak.

Alman besteciler Robert Schumann ve Felix Mendelssohn'un yapıtlarından oluşan bir repertuvarın sunulacağı konser, 7 Mayıs'ta ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

Konserde, Esen Kıvrak ve Nilay Sancar kemanda, Efdal Altun viyolada, Nil Kocamangil ise viyolonselde sahne alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Borusan Quartet, Alman Romantizmi konseriyle sahnede - Son Dakika

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