Borusan Sanat'tan Özel Konser

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Borusan Sanat, farklı tarzlara ve dönemlere ait eserlerin bir araya getirildiği özel konserlerle dinleyicilerine keyifli bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Borusan Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 5 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, konserde piyanist Marco Vergini'yi ağırlayacak.

Orkestra, "Müziğin Başkentlerinden" konserinde Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu yorumlayacak.

Uluslararası piyano yarışmaları Arturo Benedetti Michelangeli, A. Scriabin ve A. Casagrande'de elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Vergini, Franz Liszt Akademisi, Carnegie Hall, Reinberger Chamber Hall, Le Reflet Theatre de Vevey ve UDK Konzertsaal gibi sahnelerde izleyiciyle buluştu.