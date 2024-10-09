Hatay'ın Payas ilçesinde boş havuza atlayan 14 keçi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sincan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan kişi, içerisinde su bulunmayan havuza atlayan 14 keçisini çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, çıkardığı küçükbaşları sahibine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Boş Havuzdan 14 Keçi Kurtarıldı - Son Dakika
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