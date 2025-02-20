Eşinden boşanan adam, mutluluğunu lokma dağıtarak paylaştı

Salih ygt:

2.5 yıldır boşanma davası devam eden birisi olarak söylüyorum, Toplum olarak ayrılmayıda bilmiyoruz, Evlilik nedir de bilmiyoruz.. sağolsun devletimizde öylece izliyor. Davalar uzun sürmesi hiç kimsenin yararına değil..Devletin adım atması gereken 3-4 şey var.. Saygılarımla