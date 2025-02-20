Boşanan Baba Lokma Dağıtarak Mutluluğunu Paylaştı

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KAYSERİ'de 3 yıldır çekişmeli süren davanın ardından eşinden boşanan Fatih Işıktaş, 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazılı araçla lokma dağıttı.

Kentte yaşayan Fatih Işıktaş, 9 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesinden boşanmak için 7'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava geçen yıl aralık ayında sonuçlandı. 3 yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sona eren Işıktaş, bugün de lokma dağıttı. Işıktaş'ın lokma dağıttığı aracın üstüne 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazısı yazıldı. Fatih Işıktaş, "Tatlı dağıtmak istedim. Boşanma sürecim vardı. 'Kurtulursam tatlı dağıtacağım' demiştim. Esaretim bitti. Mutluyum. Ahdimi yerine getirdim" dedi.